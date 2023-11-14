ما هو دور الإدارة العامة للعلاقات الدولية في تعزيز ودعم "السياحة"؟

كتب محمد أسعد

تعد العلاقات الدولية والاتفاقيات أحد الملفات الهامة ب وزارة السياحة والآثار ، وذلك لمشاركة المنظمات الدولية في وضع السياسات الدولية المتعلقة بمجالي السياحة والآثار، وكذلك المساهمة في الحفاظ على تراث مصر الثقافي والأثري.

وتعتبر الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات أهم نقاط تواصل الوزارة بالمنظمات الدولية ذات الصلة، ويأتي على رأسها منظمة السياحة العالمية والأجهزة التابعة لها، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (الألكسو)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار في المخدرات والجريمة، بالإضافة إلى الهيئات الاستشارية العاملة في هذه المجالات. كما تعتبر حلقة الوصل بين الوزارة ونظرائها بالخارج حيث قامت، في هذا الإطار، بإبرام عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية وبروتوكولات التعاون في مجالي السياحة والآثار والمتاحف مع عدد من الدول العربية، الأفريقية، الآسيوية، الأوروبية، والأمريكية.

وتختص الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بما يلي:

تحقيق التواصل الفعال بين الوزارة ومختلف الجهات والمنظمات الدولية والسفارات الأجنبية في مصر، والتوسع في برامج الشراكة والتعاون الخارجي مع المنظمات الدولية أو الإقليمية في قطاعي السياحة والآثار بما يحقق أقصى استفادة ممكنة لدعم أنشطة الوزارة، وبما يسهم في تحقيق خطط الدولة نحو تعزيز أوجه التعاون مع الأطراف الأجنبية الشريكة.

المشاركة في اجتماعات لجنة التراث العالمي أو منظمة السياحة العالمية أو غيرها من الاجتماعات التي تعقدها المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالسياحة والآثار، ومتابعة تنفيذ ما يصدر عن هذه الاجتماعات من توصيات وقرارات، وإبداء الرأي الفني في الملفات والقضايا التي يتم تناولها في تلك الاجتماعات والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في هذا الشأن.

إعداد تقارير عن أنشطة ومشروعات الوزارة التي تحتاج للشراكات الدولية من أجل تنفيذها، والتواصل مع الجهات والمنظمات الدولية لبحث سُبل التعاون في هذا الشأن.

إعداد ملفات ترشيح المواقع الأثرية المُقترح تسجيلها ضمن قوائم التراث في المنظمات الدولية أو الإقليمية العاملة في مجال الآثار، ومتابعة تحديث القوائم المعتمدة لهذه المنظمات، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة.

دراسة وتقييم الاتفاقيات الدولية وبروتوكولات التعاون المقترحة والتي تكون الوزارة طرفاً فيها، وإعداد ومراجعة وصياغة المسودات الخاصة بها.