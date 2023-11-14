ما المستندات المطلوبة لنقل ملكية عداد مياه لأحد الورثة؟

كتبت – مرام محمد

يتساءل الكثيرون عن الأوراق والمستندات المطلوبة لنقل ملكية عداد مياه إلى أحد الورثة أو لعميل جديد في محافظة الجيزة، من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمنتشرة في مختلف مراكز وأحياء المحافظة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية المستندات المطلوبة لنقل ملكية الاشتراك والعداد.

1- طلب الخدمة من العميل الجديد.

2- بطاقة الرقم القومي للعميل الجديد.

3- سند الملكية أو الحيازة.

4- تنازل رسمي أو توكيل موثق من العميل السابق.

5- صورة أخر فاتورة على الاشتراك.

6- أخر قراءه موجودة بالعداد المتنازل عنه محل الاشتراك.

7- إعلام وراثة شرعي.

8- تنازل رسمي أو توكيل موثق يفيد موافقة الورثة الشرعيين بالتنازل لصالح أحد الورثة.

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قنوات التواصل مع الشركة لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين، والتي تشمل الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، وتطبيق 125 والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.

وفيما يلي عناوين فروع مراكز خدمة العملاء التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بوسط المحافظة:

-المركز/ الكيت كات

العنوان/ ميدان الكيت كات.

-المركز/ الجامعة

العنوان/ شارع النيل.

-المركز/ أحمد عرابي

العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.

-المركز/ أرض اللواء

العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الاليزيه.

-المركز/ جزيرة محمد

العنوان/شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.

-المركز/ المنيرة الغربية

العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.

-المركز/ الرماية

العنوان/شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.

-المركز/منشأة البكارى

العنوان/شارع منشأة البكاري قرية المنشية.

-المركز/ هضبة الأهرام

العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.

-المركز/العمرانية

العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال.

-المركز/ بولاق الدكرور

العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذرا ومارجرجس.