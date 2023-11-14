لو عايز صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية.. إليك الخطوات

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرون عن خطوات وإجراءات تقديم طلب للمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء المحافظات، لاستخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدات المحلية.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية إجراءات استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدات المحلية، ابتداءً من ملء النموذج الخاص بالخدمة في المركز التكنولوجي حتى استلام الصورة وتلقي الخدمة.

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة لدى الوحدة المحلية.

2- تقديم المستندات المطلوبة، وتشمل:

-صورة مستند إثبات الشخصية (والأصل للاطلاع).

-صورة عقد الإيجار أو الملكية (والأصل للاطلاع).

-توكيل رسمي من الطالب في حالة الوكالة.

-خطاب الجهة الحكومية إذا تطلب الأمر ذلك.

-صورة من محضر الشرطة في حالة فقد الرخصة.

-الإيصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند.

3- سداد الرسوم المستحقة للخدمة بالخزينة المختصة.

4- إصدار الإدارة الهندسية من واقع الملفات صورة من المستند المطلوب واعتمادها بشعار الجمهورية.

5- استلام الصورة وتلقي الخدمة.

جديرٌ بالذكر، أن المراكز التكنولوجية، والتي أقامتها الدولة في مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظات، تسعى إلى تقديم خدمة أفضل وأسرع وأدق في وقت قياسي دون روتين أو عراقيل، فضلًا عن فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وذلك باتباع أسلوبًا متطورًا يعتمد على نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة.

وتتيح المراكز التكنولوجية للمواطنين العديد من الخدمات، منها: (استخراج ترخيص بالهدم غير الآيلة للسقوط، استخراج ترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، نقل رخصة محل تجارى أو صناعى، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، تقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، تجديد رخصة مصعد، الحصول على رخصة تشغيل مصعد، وغيرها من الخدمات الأخرى).