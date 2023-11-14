لصوص الدرجات النارية بالجيزة: نفذنا 4 وقائع سرقة في إمبابة

كتب سليم على

أدلى عاطلين ياعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في محكمة جنوب الجيزة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية من المواطنين في منطقتي الوراق وإمبابة.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمان اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بدائرة إمبابة بأسلوب "قطع الضفيرة"، لافتين إلى أنهما يراقبا الضحية والمكان الذى يضع فيه الدراجة ملكه ثم يضعان خطة محكمة لتنفيذ عملية السرقة في ساعة متأخرة من الليل بعد التأكد من غياب المارة، ويستولو عليها ويقوما ببيعها لدى عميلهما سئ السمعة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.