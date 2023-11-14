كهرباء مصر العليا: طبقنا نظام التحصيل المميكن على جميع المشتركين بالصعيد

كتبت رحمة رمضان

كشف المهندس أحمد صدقى رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ، أنه تم تطبيق نظام التحصيل المميكن على جميع المشتركين بالشركة بمحافظات قنا وأسوان والأقصر وسوهاج بنسبة 100%، كاشفا أنه تم الغاء طباعة الفواتير الورقية والاعتماد على أجهزة التحصيل الاليكتروني.

وأوضح صدقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالي عدد المشتركين يبلغ حاليا 3.692 مليون مشترك بنسبة تطور بلغت 3% عن العام السابق، موضحا أن إلغاء طباعه الفواتير الورقية ساهم فى توفير تكلفة الطباعة وأن تصبح فاتورة الاستهلاك الكترونية بالكامل بدأ من تصوير قراءة العداد وصولا إلى تحصيلها من المواطنين.

وتستعد وزارة الكهرباء ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر لتعميم تجربة شركتى جنوب القاهرة فى التحصيل المميكن ووقف عملية طباعة الفواتير نهائيا، وذلك بعد النجاح الذي حققته الشركتين.

ويجرى حاليا تعميم تجربة التحصيل المميكن بعد نجاحها بجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بشكل تدريجي بجميع شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية، وتوفر هذه الماكينات للمشترك عدة اختيارات من طرق السداد سواء نقدى أو بطاقة اﻵئتمان.