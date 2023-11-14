ضبط المتهمة بقتل سيدة في المطرية باستخدام ميزان

كتب محمود عبد الراضي

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بوجود سيدة متوفاة داخل مخزن بأحد العقارات بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة بائعة خردة ومقيمة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتـها إعترفت بإرتكاب الواقعة وأقرت أنها مدينة للمجنى عليها بمبلغ مالى ونظراً لإلحاحها المستمر لسداد تلك المديونية وعجزها عن السداد إختمرت فى ذهنها فكرة التخلص منها فقامت بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام ميزان"مُتواجد بالمخزن" بعدة ضربات على رأسها حتى تأكدت من وفاتها وقامت بسرقة حافظة نقود المجنى عليها وبداخلها ( مبلغ مالى ، هاتف محمول ، مفتاح شقة المجنى عليها ) ولاذت بالفرار ، تم بإرشادها ضبط المسروقات ومبلغ مالى متبقى من متحصلات واقعة السرقة، كما تم بإرشادها بمحل الواقعة ضبط (ميزان وماسورة حديدية عليها أثار دماء) المُستخدمين فى إرتكاب الواقعة.