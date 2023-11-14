سيدة تطالب بالطلاق للضرر ونفقات متجمدة بـ 690 ألف جنيه بعد زواجه عليها للمرة الثالثة

كتبت أسماء شلبي

"تزوج على للمرة الثالثة، وطردني من منزل الزوجية بعد زواج دام 18 عام، ورفض سداد نفقة أولاده الأربعة، وعندما شكوته للحصول على حقوقي أنهال على بالضرب وتسبب لي بإصابات خطيرة استلزمت علاج دام 3 شهور".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بإمبابة، تطالب بالطلاق للضرر، ومتجمد نفقات بـ 690 ألف جنيه.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" في كل مرة كان يأتي ويصرح لي بزواجه على كنت أترك المنزل ويصل الأمر للطلاق ولكنه كان يتخدم أبنائي لإبتزازي للرجوع له حتي وصلت زيجاته لـ 3 سيدات بخلافي، لأعيش في عذاب وذل وعنف متواصل على يديه، رفض رد حقوقي رغم أنه ميسور الحال ولديه من المال ما يكفي زوجاته وأطفاله".

وأكدت:" قدمت مستندات رسمية تثبت يسار حالته المادية وقدرته على سداد النفقة وفقاً لتحريات الدخل، وما يفيد تهديده لي، بخلاف إصابتي بكسور على يديه، وتهديده لى بحرماني من حضانة أولادي، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، بخلاف ملاحقة لي باتهامات كيدية، وتحايله ليخفض نفقاتي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.