وأعلن السفراء خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، رفضهم استهداف المدنيين العزّل، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة من خلال منظمات الإغاثة الدولية وهيئات الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



وجدّد السفراء رفضهم لأي تهجير قسري لسكان غزة، داعين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي العسكري ضد المدنيين الفلسطينيين، وإجبار إسرائيل على الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار، ووضع حدٍ لتجاوزات الاحتلال وجرائم الحرب ضد الإنسانية المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.