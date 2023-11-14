رئيس الوزراء العراقي: ما يحدث في غزة جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، أن ما يحدث في قطاع غزة هي جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وخرق واضح لكلّ الاتفاقيات والقوانين التي بدأت بفقدان قيمتها أمام الأرقام المفجعة للضحايا، وهم في غالبيتهم من المدنيين العزّل و نصفهم من الأطفال، بالإضافة إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات تهجير قسري.



وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه السوداني من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، بحثا خلاله تطورات الأحداث بقطاع غزة.



وشدد السوداني على أن المجتمع الدولي والقوى العظمى باتت اليوم أمام مسئولية أخلاقية وقانونية لإيقاف الحرب وفتح ممرات إنسانية من أجل إيصال الماء والغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين، مشيرا إلى أن العراق يبذل جهودا كبيرة للعمل على عدم اتساع دائرة الصراع، بالإضافة إلى الالتزام بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين المتواجدين في القواعد العراقية.



ومن جانبه، عبّر رئيس الوزراء الهولندي عن إدانته قتل المدنيين الفلسطينيين، مؤكدا وجوب فتح ممرات إنسانية من أجل وصول المواد الأساسية التي يحتاجها الأهالي في غزّة، مثمنا جهود العراق في الحفاظ على الاستقرار.



وأعرب رئيس الوزراء الهولندي عن تطلع بلاده للعمل مع الحكومة العراقية في سبيل تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، منوها بتطابق موقف هولندا مع العراق بما يخصّ الحرب في غزة.