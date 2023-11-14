اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 02:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

خلال ساعات.. نظر إعادة محاكمة متهم فى قضية "أحداث الصف"

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 02:00 ص
خلال ساعات.. نظر إعادة محاكمة متهم فى قضية "أحداث الصف" المستشار حماده الصاوى- صورة أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، إعادة محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم، فى تبادل إطلاق النار لعدة ساعات، وقطع الطريق والتجمهر، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.
 
وتعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف العائلة الأولي بقتل طرف آخر من عائلة الثانية، وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة الأولي بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة الأولي بتقديم الدية للعائلة الثانية التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.
 
 






الجنايات

احداث الصف

اخبار الحوادث

المستشار حماده الصاوى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة