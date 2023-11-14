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عبرد الفيديو كونفرانس..

حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تلتقى المصريين بالخارج للمرة الثالثة

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 11:34 ص
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تلتقى المصريين بالخارج للمرة الثالثة جانب من اللقاء
محمد الجالى- هند مختار

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التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عدداً من جاليات المصريين في الخارج عبر تقنية "الفيديو كونفراس"، بحضور نصر مطر  المنسق العام لحملة "مواطن بالخارج".
 
فى بداية اللقاء عبر رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن سعادته وترحيبه بالمشاركين في اللقاء عبر تقنية "الفيديو كونفراس" من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن المصريين بالخارج هم قوة مصر الناعمة، موضحاً أن ملف المصريين في الخارج هو بؤرة اهتمام الدولة المصرية، وأن  المرشح دائماً ما يؤكد على هذا الاهتمام من خلال العديد من الإنجازات التي حققها في هذا الملف من بينها مبادرة الموقف التجنيدي المصريين في الخارج، وإنشاء وزارة الدولة للمصريين بالخارج، مشيداً بدور المصريين في الخارج في العمل على توعية المواطنين المصريين بالخارج بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
وخلال اللقاء، تلقى المستشار محمود فوزي عددا من الأسئلة الشائعة حول تصويت المصريين في الخارج وقدم لها الاجابات المطلوبة.
 
ومن جانبهم، عبر المشاركون عن سعادتهم بهذا اللقاء، وقدموا الشكر لرئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للرد على جميع أسئلتهم واستفساراتهم التي تخص ملف المصريين في الخارج، مشيدين بما حققته الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية وبرئاسة المرشح ليس فقط في ملف المصريين بالخارج، وإنما في جميع الملفات والقطاعات، مؤكدون على المشاركة في الانتخابات المقبلة لأنها واجب وطني.
 
جدير بالذكر، أنه شارك في اللقاء ممثلين للجاليات المصرية في عدد من دول العالم من بينهم: الكويت، قطر، البحرين ، الولايات المتحدة،المملكة المتحدة، الصين، عمان، الأردن، روسيا، استراليا، السويد، رومانيا، سويسرا، هولندا، كندا، النمسا،إيطاليا، فرنسا، ألمانيا.
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تلتقي بالمصريين في الخارج عبر تقنية الفيديو كونفراس (1)
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تلتقي بالمصريين في الخارج

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تلتقي بالمصريين في الخارج عبر تقنية الفيديو كونفراس (2)المستشار محمود فوزى
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تلتقي بالمصريين في الخارج عبر تقنية الفيديو كونفراس (3)
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تلتقي بالمصريين في الخارج 

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تلتقي بالمصريين في الخارج عبر تقنية الفيديو كونفراس (4)جانب من اللقاء
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تلتقي بالمصريين في الخارج عبر تقنية الفيديو كونفراس (5)جانب من لقاء حملة الرئيس السيسى مع الجالية المصرية فى الخارج

 







الحملة الرسمية

الانتخابات الرئاسية

المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي



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