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حزب العدل يجمد نشاطه داخل الحركة المدنية: نرفض الدخول فى معارك جانبية

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 01:33 م
حزب العدل يجمد نشاطه داخل الحركة المدنية: نرفض الدخول فى معارك جانبية معتز الشناوى المتحدث الرسمى لحزب العدل
كتبت إيمان علي

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أكد معتز الشناوي، المتحدث الرسمى لحزب العدل، أن الحزب أخطر الحركة المدنية بتجميد نشاطه داخلها، نظرا لانخراطها في حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، لافتا إلى أن إصرار بعض أعضاء وشخصيات الحركة المدنية على إصدار بيان يسئ للعملية الانتخابية ونحن جزء منها، أمر غير مقبول ويعد بمثابة اتهام لنا.
 
وأشار في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن حزبي المصري الديمقراطي والعدل، نبهت لعدم نشر ما جاء في ذلك البيان من تجاوزات ولكن أصر البعض الآخر، موضحا أن الحزب لا يرغب في الدخول بمعارك جانبية ويريد التركيز فقط على معركته الأساسية في الوقت الحالي وهي المنافسة في الانتخابات الرئاسية وتقديم ما لدينا من بدائل وسياسات على أرض الواقع، بدلا من سعي البعض لتواجد على الساحة من خلال بطولات زائفة.






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