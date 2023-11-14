وأفادت الجمعية، في بيان صحفي مُقتضب، بأن المستشفى يعتمد الآن على مولد صغير جدًا لتزويد قسم الولادة فقط بالكهرباء، بالإضافة إلى إنارة قسم الطوارئ، علمًا بأن الوقود المُتبقي سينفد خلال 24 ساعة.



وأكدت الجمعية أن توقف مولد الطاقة عن العمل يؤثر على عمل مقر الجمعية ومُستشفى "الأمل" الذي يضم غرفة عمليات الطوارئ لقطاع غزة، حيث أدى إلى قطع الاتصال بغرف العمليات المُنتشرة في القطاع.