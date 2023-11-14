وأكد ستيفان دوجاريك ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن العمليات عبر الحدود تظل بمثابة شريان الحياة للناس في شمال غرب سوريا، وأن الأمم المتحدة وشركاءها تصل كل شهر في المتوسط إلى حوالي 2.5 مليون شخص من خلال تقديم خدمات المساعدة والحماية الحيوية.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، أنه حتى الآن في هذا العام، عبرت أكثر من 4200 شاحنة تحمل مساعدات الأمم المتحدة من تركيا إلى شمال غرب سوريا باستخدام معابر باب الهوا وباب السلام والراعى.. كما تم إكمال أكثر من 260 مهمة عبر الحدود من قِبل موظفي الأمم المتحدة.