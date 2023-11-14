اليوم السابع
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تجديد "الأيزو" الدولية لقطاع خدمة العملاء بشركة الصرف الصحى بالقاهرة

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 11:37 ص
تجديد "الأيزو" الدولية لقطاع خدمة العملاء بشركة الصرف الصحى بالقاهرة تجديد الأيزو الدولية لقطاع خدمة العملاء بصرف صحى القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، تجديد إعتماد شهادة الأيزو الدولية ISO9001/2015 لقطاع خدمة العملاء بالشركة، موضحا أن ذلك التجديد جاء بعد مراجعة الجهة المانحة NES المعتمدة من المجلس الوطني للإعتماد EGAC، لكافة اشتراطات إعتماد الشهادة.
 
وأشار رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، إلى أن مراكز خدمة العملاء منتشرة بكافة مناطق محافظة القاهرة تقدم خدماتها وفقاً لأحدث الأنظمة المميكنة في مجال خدمة العملاء، لافتاً إلى أن الشركة تُولى اهتمامًا بالغاً بتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.
 
وأشاد رئيس صرف القاهرة، بالدور البارز للعاملين بقطاع خدمة العملاء في تسهيل تقديم الخدمات للجمهور، مشيراً إلى أن الاعتماد للمرة الثالثة يوضح مدى الإلتزام بمعايير الجودة.
 
وفى سياق أخر كان أعلن المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، رفع درجة الاستعداد تحسباً لسقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على محافظات القاهرة الكبرى.
 
وتقوم شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى بالمتابعة الدائمة للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة في مواجهة الأمطار.
 
 






الصرف الصحي

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