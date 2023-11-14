وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني، اليوم الثلاثاء أنه من المقرر أن يناقش الزعيمان، خلال الاجتماع، الجهود الجارية لتعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمكسيك ومعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب البيان، سيناقش الرئيسان، خلال لقائهما أيضًا، سبل مواصلة العمل معًا كشريكين لإدارة الهجرة على الحدود المشتركة وحشد الاستجابة على مستوى نصف الكرة الغربي لمواجهة هذا التحدي.

وكان الرئيس المكسيكي قد صرح أمس بأنه سيصر على أن ينفذ نظيره الأمريكي خطة مساعدات تهدف إلى الحد من الهجرة في أمريكا اللاتينية، وذلك خلال اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الولايات المتحدة.

وفي مؤتمره الصحفي اليومي، جدد لوبيز أوبرادور التأكيد على أنه عندما تكون هناك وظائف ورواتب ورفاهية، يبقى الناس في بلدانهم الأصلية.

كما أبدى لوبيز أوبرادور اعتراضه على حل قضايا الهجرة عبر اتخاذ إجراءات قسرية، مثل الترحيل أو بناء الجدران أو الحدود العسكرية.

وسيشارك الرئيس المكسيكي في اجتماع الأبيك الذي سيعقد في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في الفترة بين 15 و17 نوفمبر.