وقالت نيبال فرسخ، المتحدثة باسم الجمعية في إفادة صحفية، إن الوضع في المستشفى كان يُشكل خطرًا على حياة كل من فيه بسبب استمرار القصف الإسرائيلي في محيطه وفتح النار على من فيه، وانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل ونفاد الماء والطعام للمرضى وبالتالي استحالة الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية اللازمة في ظل هذه الظروف.



وأضافت أنه جاري نقل الجرحى والمرضى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الجنوب (جنوب غزة) التي تعاني أصلا من قرب نفاد الوقود وشح المُستلزمات الطبية والأدوية.