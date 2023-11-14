وأشار النمس ـ في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى تعرض الجرحى والمرضى في مستشفيات غزة للموت البطيء وسط غياب حد أدنى من الرعاية الصحية مع نفاد الوقود والمستلزمات الطبية والإغاثية، لافتا إلى خروج 25 مستشفى من أصل 35 عن الخدمة على مستوى قطاع غزة، جراء نفاد الوقود والمستلزمات الطبية والأدوية وانقطاع الكهرباء، بسبب تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع للشهر الثاني على التوالي.

وحذر رائد النمس من خطر موجة النزوح الجماعية لأهالي شمال غزة إلى جنوب القطاع، قائلا: "إن رحلة النزوح الجماعية من شمال القطاع محفوفة بالمخاطر خاصة للمرضى وكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة جراء دفعهم للسير لمسافات كبيرة قد تصل إلى أكثر من 24 كيلو مترا مع تعرضهم للانتظار لفترات طويلة لحين تسمح لهم القوات الإسرائيلية المتمركزة عند شارع صلاح الدين بالدخول وسط مخاوف من اعتقالهم أو قصفهم بشكل عشوائي قبل الوصول إلى الجنوب".

وأشار النمس إلى الصعوبات التي يواجهها المرضى والمصابون عند إخلاء مستشفيات غزة، وذلك في ظل عدم وجود أي ممرات آمنة للخروج مع انقطاع الاتصال والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الإنسانية الدولية للوقوف على أوضاع النازحين وإمكانية توفير كافة الاحتياجات اللازمة لتأمين رحلة نزوح آمنة للمواطنين الفلسطينيين إلى جنوب القطاع.

واستنكر بشدة الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت أمس محيط مستشفى القدس في غزة، مما تسبب في عرقلة خروج المرضى والمصابين والنازحين من داخلها، محملا في الوقت نفسه المجتمع الدولية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة.

ولفت إلى تعطل أكثر من 51 سيارة إسعاف إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، مشددا على ضرورة إنشاء ممرات آمنة لإجلاء الجرحى والمرضى من أجل إيجاد خطط بديلة لا سيما مع انقطاع التيار الكهربائي وسط توغل الآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط مستشفيات غزة ومنع الطواقم الصحية من القيام بخدماتها الإسعافية للمصابين.

ونفى النمس صحة الأنباء التي تحدثت عن تنفيذ هدنة إنسانية في غزة بموجبها يتم وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام لإجلاء الجرحى والمرضى وتقديم كافة المساعدة الإغاثية والطبية لمتضرري هذه الحرب العدوانية على القطاع.



