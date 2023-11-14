المدارس توجه تعليمات مهمة للطلاب بشأن التابلت.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين ومحمد جاد

وجهت المدارس طلاب الصف الثانى الثانوى بتوصيل أجهزة التابلت بالانترنت فى المنزل واستقبال التطبيق الجديد المتاح عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وخطوات تسطيب التطبيق على التابلت، موضحة أن التطبيق أو البرنامج الجديد سوف يكون مهم استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق يناير المقبل .

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، أكدت فيه أنه في إطار التحضيرات الجارية لعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي، يتم

مراجعة وتدقيق كافة بيانات الطلاب المقيدين على قواعد البيانات المركزية والتأكد من مطابقتها لواقع البيانات بالمدارس وفقا لسجلات شئون الطلبة.

وشددت على ضرورة مراجعة وتدقيق واستكمال بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وتسجيل بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصف الاول الثانوي فور إستلامه والتأكيد على طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي بضرورة القيام بسداد رسوم تأمين التابلت وذلك من خلال منافذ الدفع المخصصة لذلك.