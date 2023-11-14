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القاهرة الإخبارية: سقوط صاروخ على مستوطنة "بات يام" جنوب تل أبيب

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 05:55 م
القاهرة الإخبارية: سقوط صاروخ على مستوطنة "بات يام" جنوب تل أبيب إسرائيل
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل: سقوط صاروخ على مستوطنة "بات يام" جنوب تل أبيب .

وفى وقت سابق قالت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلا عن إعلام إسرائيلي، أن جرافات تابعة لجيش الاحتلال أزالت نصبا تذكاريا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بمخيم طولكرم بالضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 24 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال ثمانية أشخاص من محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية، وآخر من "بيت لحم" الواقعة إلى الشمال من الخليل وإلى الجنوب من "القدس" التي اعتقل منها ستة أشخاص.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال ثلاثة شبان من بلدة "بيت ريما" ومُخيم "الجلزون" في مُحافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال 3 من "قلقيلية"، وواحد من "جنين"، واثنين من "نابلس" شمالًا.







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