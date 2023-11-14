اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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العدوان الإسرائيلى على غزة يؤجل العام الدراسى الجامعى فى تل أبيب

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 01:16 م
العدوان الإسرائيلى على غزة يؤجل العام الدراسى الجامعى فى تل أبيب قصف غزة
وكالات الأنباء

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كشف رؤساء الجامعات فى إسرائيل أن العام الدراسى الجديد لن يبدأ قبل 24 ديسمبر، فى ظل العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وارتفاع نسبة المجندين فى الاحتياط بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، قال رؤساء الجامعات إنه قبل بدء الفصل الدراسي، سيتم إعطاء إشعار مسبق بأسبوعين للتأكيد.

ويشمل هذا الإعلان 7 جامعات بحثية في إسرائيل، وهي الجامعة العبرية، وجامعة تل أبيب، وجامعة بار إيلان، وجامعة بن جوريون، والتخنيون، وجامعة حيفا، وجامعة أرييل.

وأضافت القناة أنه أما يتعلق بمعهد وايزمان والجامعة المفتوحة، فإن ترتيبات أخرى سيعلن عنها لاحقاً.

وبسبب التصعيد العسكرى الإسرائيلى شمل الاستدعاء الضخم لجنود الاحتياط، أعدادا كبيرة من الموظفين والطلاب فى الجامعات الإسرائيلية.

يذكر أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، كشف أكتوبر الماضى، عن أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو قررت استدعاء 360 ألف جندى احتياطى إضافي، وهو ما يضاعف عدد قوات الاحتياط المُنتشرة حاليًا. 







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