اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 09:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من بوتين لبحث الأوضاع بغزة.. إنفوجراف

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 09:34 م
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من بوتين لبحث الأوضاع بغزة.. إنفوجراف الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالا هاتفياً من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

 

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الاتصال تناول مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة

 

استعرض الرئيس الجهود المصرية للتهدئة وما تقوم به القاهرة من خطوات لإدخال المساعدات الإغاثية وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين الفلسطينيين

 

اتفق الرئيسان على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفورى لإطلاق النار، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، تمهيدًا لمسار سياسى يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين

 

الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى عدد من مجالات التعاون المشترك.







الرئيس السيسى

غزه

مصر

إسرائيل

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بوتين

الرئيس الروسى

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