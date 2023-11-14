اليوم السابع
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الداخلية: لا صحة لوجود عصابة تنتحل صفة موظفين لسرقة المنازل

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 07:03 م
الداخلية: لا صحة لوجود عصابة تنتحل صفة موظفين لسرقة المنازل وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضى

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فى إطار رصد إعادة تداول بيان منسوب لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تحذير المواطنين من إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أى شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابى يزعم أفراده بأنهم تابعين لشركة المياة ، أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجاناً ، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.
 
أفادت الداخلية في بيان رسمي أنه بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن ما تم إعادة تداوله فى هذا الشأن "قديم وسبق نفيه وتوضيح حقيقته" كما سبق تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى منذ عدة سنوات بعدد من الدول العربية، وقد قامت الجهات المعنية بتلك الدول بنفى تلك الإدعاءات، و جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإداعاءات.
 
 

 







وزارة الداخلية

التواصل الإجتماعى

احكام

الحوادث




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