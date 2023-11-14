الداخلية تضبط سائق صدم مواطنا فى المقطم

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (مالك سوبر ماركت - مقيم بدائرة القسم) مصاب بنزيف بالمخ إثر اصطدام سيارة مجهولة به "لاذت بالفرار" وذلك حال سيره بدائرة القسم .

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة والسيارة المستخدمة وتبين أنهما (سائق ، عاطل "لهما معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى الواقعة .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرا بقيامهما بالنصب على المجنى عليه عن طريق قيام أحدهما بطلب تحويل مبلغ مالى على "محفظة إلكترونية" خاصة به من المجنى عليه ثم قام بمغافلته محاولاً الهروب "دون دفع المبلغ المالى" إلا أن المجنى عليه حاول اللحاق به وحال ذلك قام أحدهما بالإصطدام به بالسيارة قيادته ، ولاذا بالفرار.