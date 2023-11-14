الداخلية تجدد بطاقة رقم قومى لمريضة عمرها 102 عام بمنزلها

كتب محمود عبد الراضى

فى لفتة إنسانية، استجابت وزارة الداخلية لالتماس أهل سيدة عجوز بالشرقية لتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بها بمنزلها، مراعاةً لظروفها الصحية فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة المواقف ذات الطابع الإنسانى والحالات المرضية، وتفعيل الإجراءات التى تسهم فى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوى الهمم.

واستجاب قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لالتماس ذوى "سيدة عجوز - سن 102 عام" - مقيمة بمحافظة الشرقية) .. ومساعدتها فى تجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بها فى منزلها نظراً لظروفها الصحية.. حيث تم إيفاد مأمورية لمنزل المذكورة وإنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد البطاقة وتسليمها لها بمحل إقامتها.. دون تحملها لثمة نفقات مالية.

وقد لاقت تلك المبادرة استحسانا وقبولا من أهلية السيدة، وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة لالتماسهم.