الرئيسية أخبار عاجلة الحوثيون يعلنون استهداف إيلات الإسرائيلية بصواريخ باليستية الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 10:47 م الحوثيون كتب الأمير نصرى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلن الحوثيون استهداف إيلات الإسرائيلية بصواريخ باليستية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية". وكان إعلاما إسرائيليا أكد اعتراض صاروخ أرض-أرض في إيلات قادما من اليمن. القاهرة الإخبارية غزة دعم غزة فلسطين القضية الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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