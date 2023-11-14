الحوثيون يعلنون استهداف إيلات الإسرائيلية بصواريخ باليستية

كتب الأمير نصرى

أعلن الحوثيون استهداف إيلات الإسرائيلية بصواريخ باليستية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان إعلاما إسرائيليا أكد اعتراض صاروخ أرض-أرض في إيلات قادما من اليمن.