الجارديان: 2 مليون أسرة بريطانية اضطرت إلى فصل ثلاجاتها بسبب ارتفاع الفواتير

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن نحو مليوني أسرة في المملكة المتحدة اضطروا إلى إيقاف تشغيل ثلاجاتهم أو أجهزة التجميد الأخرى لتوفير المال، بينما يواصلون معاناتهم مع ما وصفه نشطاء الفقر بمستوى "مخيف" من المشقة.

وقال ما يقرب من نصف تلك الأسر إنهم اضطروا منذ شهر مايو إلى فصل ثلاجتهم لأول مرة، وهي علامة على أن أزمة تكلفة المعيشة لا تزال تلحق الضرر بالأسر ذات الدخل المنخفض، وفقًا لمؤسسة جوزيف راونتري الخيرية (JRF).

وأضافت أن ملايين الأسر لا تزال تلجأ إلى "إجراءات يائسة" لمواجهة ارتفاع الفواتير والأسعار، حيث تعيش أربع من كل خمس أسر على الائتمان الشامل أيضًا بدون طعام، وتطفئ أجهزة التدفئة، ولا تستبدل الملابس البالية.

ووجد أحدث استطلاع لتتبع أزمات المعيشة أجرته مؤسسة جوزيف راونتري أن ربع الأسر ذات الدخل المنخفض في المملكة المتحدة (2.8 مليون) في أكتوبر، تراكمت عليها الديون لدفع ثمن الغذاء، وباع الثلث ممتلكاته لجمع الأموال، واستخدم واحد من كل ستة أسر غرف مجتمعية ذات تدفئة.

وتأتي هذه النتائج وسط مخاوف بين الجمعيات الخيرية المعنية بالفقر من أن الوزراء يتطلعون إلى تقليل المساعدة المالية للأسر ذات الدخل المنخفض في بيان الخريف المقبل عن طريق خفض المزايا وتقليص مدفوعات دعم تكاليف المعيشة.

وقالت المؤسسة إنه على الرغم من أن الحكومة خصصت أكثر من 12 مليار جنيه استرليني لدعم تكلفة المعيشة المستهدفة، وبدأ التضخم في الانخفاض، إلا أن 7.3 مليون أسرة ظلت بدون طعام وغيره من الضروريات في الأشهر الستة الماضية، مما يشير إلى أن الأزمة لم تنته بعد. .

هناك تكهنات بأن الوزراء قد يقومون بتجميد قيمة إعانات سن العمل اعتبارًا من أبريل المقبل، الأمر الذي من شأنه جمع المليارات للخزانة ولكنه يجعل حوالي 9 ملايين أسرة تخسر ما مقدراه 460 جنيهًا إسترلينيًا، ويدفع الأسر ذات الدخل المنخفض إلى مزيد من الفقر.