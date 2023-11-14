التحقيق مع سائق وعاطل صدما مواطنا فى المقطم

كتب سليم على

تباشر نيابة المقطم في محكمة جنوب القاهرة، التحقيق مع سائق، لاتهامه بإصابة مالك سوبر ماركت بعد صدمه بسيارة والفرار هاربا.

وكشفت جهات التحقيق، أن إحدى المستشفيات بالمقطم اخطرت الأجهزة الأمنية باستقبالها (مالك سوبر ماركت - مقيم بدائرة القسم) مصابا بنزيف بالمخ، إثر اصطدام سيارة مجهولة به "لاذت بالفرار" وذلك حال سيره بدائرة القسم .

وأشارت التحقيقات، إلى أن وراء الواقعة سائق وعاطل "لهما معلومات جنائية" أمكن ضبطهما، وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى الواقعة، واعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بقيامهما بالنصب على المجنى عليه عن طريق قيام أحدهما بطلب تحويل مبلغ مالى على "محفظة إلكترونية" خاصة به من المجنى عليه ثم قام بمغافلته محاولاً الهروب "دون دفع المبلغ المالى" إلا أن المجنى عليه حاول اللحاق به وحال ذلك قام أحدهما بالاصطدام به بالسيارة قيادته، ولاذا بالفرار.