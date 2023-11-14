البركان الأنشط فى أوروبا.. ثوران بركان إتنا فى إيطاليا.. فيديو

وكالات الأنباء

أطلق أكبر بركان نشط فى أوروبا كميات كبيرة من الحمم المتوهجة إلى السماء، حيث أعلن المعهد الوطنى الإيطالى للجيوفيزياء وعلم البراكين عن ثوران بركان إتنا فى صقلية.

وأشارت وسائل الإعلام الإيطالية إلى ان الثوران حدث عند الفوهة الجنوبية للبركان، حيث قذف عمودا من الرماد على ارتفاع 4.5 ألف متر فوق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 3300 متر.

ووفقا للعلماء لا يؤثر ثوران البركان الحالي على عمل المطارات في المحافظة المجاورة.

وتجدر الإشارة إلى أن بركان إتنا هو البركان الأنشط فى أوروبا.