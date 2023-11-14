وجاء في بيان صحفى نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي،أنه مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لا يزال الوضع الإنساني في البلاد مأساويا.. ويفرض بداية فصل الشتاء المزيد من التحديات على المجتمعات الضعيفة بالفعل والمتأثرة بالحرب .

وذكر البيان"لذلك، تخصص المفوضية 110 ملايين يورو كمساعدات إنسانية، منها 100 مليون يورو ستذهب للعمليات في أوكرانيا و10 ملايين يورو لدعم اللاجئين الأوكرانيين والمجتمعات المضيفة في مولدوفا.. سيساعد هذا التمويل الجديد شركاء الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني على تقديم الخدمات الأساسية مثل المساعدة النقدية والغذاء والمياه والمأوى والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والحماية ".

وأضاف أنه بهذا التخصيص الأخير يصل إجمالي المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي استجابة للحرب الروسية في أوكرانيا إلى 843 مليون يورو .

وأكد الاتحاد الأوروبي - في ختام بيانه - أنه في ضوء الهجمات المتعمدة التي شنتها روسيا العام الماضي على البنية الأساسية للطاقة في أوكرانيا، فإن الاتحاد الأوروبي أيضاً يعطي الأولوية لدعم الطاقة في حالات الطوارئ من خلال نشر 84 مولداً إضافياً للطاقة من احتياطياته الاستراتيجية في الاتحاد الأوروبي .. وبشكل عام، تم إرسال أكثر من 5000 مولد للطاقة إلى أوكرانيا عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي .. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم الاتحاد الأوروبي بتنسيق التبرعات من القطاع الخاص لتوصيل معدات الطاقة الحيوية إلى أوكرانيا.

