احتجاجات فى موريتانيا أمام السفارات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي

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نظمت الأحزاب السياسية الموريتانية اليوم الثلاثاء وقفات احتجاجية متزامنة أمام سفارات دول غربية داعمة للاحتلال الإسرائيلي.



ورفع المتظاهرون من الأحزاب الموالية والمعارضة، أمام سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في العاصمة نواكشوط، الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالعدون الإسرائيلي على الفلسطينيين العزل، وهتف المتظاهرون بوقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.



وكانت الأحزاب السياسية الموريتانية قد اتفقت مساء الثلاثاء خلال اجتماع في نواكشوط على تكثيف الاحتجاجات والوقفات وجميع الفعاليات التضامنية مع فلسطين.