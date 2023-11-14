اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 08:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أمطار غزيرة على غزة تعيق حركة مقاتلات إسرائيل من قصف القطاع.. صور

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 07:53 م
أمطار غزيرة على غزة تعيق حركة مقاتلات إسرائيل من قصف القطاع.. صور امطار غزه
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تساقطت أمطار غزيرة على قطاع غزة المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، مما أعاق حركة طيران الاحتلال والعمليات العسكرية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الأمطار أعاقت سلاح الطيران الإسرائيلي وخصوصاً طائرات الاستطلاع والمراقبة.

وللمرة الأولى منذ أشهر هطلت الأمطار على قطاع غزة الذي يعاني من شح في مياه الشرب منذ الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل قبل 39 يوماً.

وتساقطت الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية في قطاع غزة صباح الثلاثاء، وحذرت الأرصاد الجوية من تعرض المنطقة لمنخفض جوي.

 

11837756
البرق يضرب غزة

 

11837757
أمطار على غزة 

 

11837758
الأمطار
 

 

11837759
البرق وسط القطاع
 

 

11837760
جانب من الأمطار
 

 







غزة

أمطار غزة

إسرائيل

قطاع غزة

دعم فلسطين

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة