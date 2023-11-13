95 مليون طن إجمالى الطلب العالمى على الهيدروجين كمادة خام

كتبت -مروة الغول

يعد السوق الحالي للهيدروجين سوقاً ضخماً ومتنامياً، لتعدد القطاعات التي تعتمد عليه، فوفقاً لأحدث البيانات الصادرة عام 2023، بلغ إجمالي الطلب العالمي على الهيدروجين نحو 95 مليون طن في عام 2022، بمعدل نمو 3% عن عام 2021 ، إلا أنه قائم على استخدام الهيدروجين كمادة خام وليس كمصدر للطاقة، وهو الغرض الذي تقوم عليه الخطط والمبادرات الدولية ضمن مساعيها نحو تحول الطاقة وذلك وفقا لدراسة نقل وتصدير الهيدروجين لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

وأضافت الدراسة التى أعدها المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "،أن القطاع الصناعي يعد المستهلك الأكبر للهيدروجين بحصة تناهز الـ %55 من إجمالي الاستهلاك، حيث يستخدم الهيدروجين في إنتاج الأمونيا التي تستهلك وحدها نحو 31.8 مليون طن من الهيدروجين، يليها إنتاج الميثانول الذي يستهلك نحو 15.9 مليون طن، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين مع الغاز الطبيعي في عملية الاختزال المباشر للحديد التي تستهلك نحو 5.3 مليون طن، ليبلغ استهلاك القطاع الصناعي ككل نحو 53 مليون طن.

وأشار التقرير أن قطاع التكرير يمثل ثاني أكبر قطاع مستهلك للهيدروجين، حيث بلغ الطلب قرابة 41.9 مليون طن، حيث يستخدم الهيدروجين في عدة عمليات داخل المصافي منها نزع الشوائب من المنتجات البترولية مثل المركبات الكبريتية عبر عملية نزع الكبريت بالهدرجة، وكذلك تحسين مواصفات القطفات الثقيلة وتحويلها إلى قطفات خفيفة .