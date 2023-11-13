اليوم السابع
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وفاة 6 أطفال رضع و9 مرضى بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء بغزة

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 09:30 ص
وفاة 6 أطفال رضع و9 مرضى بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء بغزة هلع وسط أطفال غزة بسبب العدوان الإسرائيلي
كتب ـ سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وفاة 6 أطفال رضع و9 مرضى بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء بغزة.، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

كانت المستشفيات الجامعية المصرية أعلنت رفع حالة الطوارئ بالتزامن مع استقبال مصر المصابين جراء اعتداءات الكيان على المواطنين المدنيين والأطفال فى قطاع غزة، بداية من تنظيم الإجازات وتجهيز فرق طبية من مختلف التخصصات لإرسالها إلى شمال سيناء.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى قطاع غزة؛ بهدف توفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية والاستجابة السريعة للحالات التى تحتاج تدخلاً طبيًا عاجلاً.

وشملت خطة المستشفيات الجامعية الطارئة لاستقبال وعلاج جرحى قطاع غزة تحديد الخط الأول من مستشفيات الإحالة ورفع كفاءتها، وتجهيز فرق الانتشار السريع من مختلف التخصصات، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، ومراجعة التجهيزات الطبية، وتكوين مخزون استراتيجى من الأدوية الإضافية، والمستلزمات الطبية الخاصة بالطوارئ، وتوفير كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاته، وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ وزيادة أعداد الأطباء بأقسام الطوارئ.







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