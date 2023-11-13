وزيرة التعاون الدولى تطلق المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات

كتب سمير حسنى

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، تدشين وإطلاق المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء خلال فعاليات النسخة الثالثة لمعرض الأفريقي للتجارة البينية.

وقالت "المشاط" خلال كلمتها بافتتاح المعرض في حضور الرئيس السيسي، إن هذه المنصة ذات أهمية كبيرة لما لها من دور وأثر في تحقيق أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة، وتعزز مشاركة الشركات الأفريقية في مشروعات البنية التحتية وتتيح مزيد من الفرص الاستثمارية وتسهل عملية تبادل المعلومات من أجل توسيع نطاق الشراكات واتفاقيات التؤمة لدفع النمو في هذا القطاع، مؤكدة ان المنصة كانت مطلبا من قادة الدول الافريقية وهو ما شدد عليه الرئيس السيسي بأهمية تحقيق الاسثتمار المطلوب في البنية التحتية بأفريقيا بسواعد أبناء القارة وشركاتها.

أشارت إلى أن المنصة تأتي استجابة استراتيجية وفعالة لمعالجة 3 فجوات محورية تعرقل الاستفادة من إمكانيات القارة الافريقية الكامنة، وهي فجوة التمويل والمهارات والفجوة المعلوماتية.

أوضحت ان فجوة تمويل البنية التحتية في القارة تقدر بنحو 170 مليار دولار سنويا، لذلك تعمل المنصة على معالجة فجوة التمويل من خلال تعزيز التعاون الدولى وجذب الاستثمارات في كمجال البنية التحتية وسد الفجوة المعلوماتية من خلال تعزيز التواصل بشفافية بين الحكومات وشركاء التنمية ومعالجة فجوة المهارات وبناء القدرات وتنمية المهارات.