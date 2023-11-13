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وزارة التضامن تبدأ غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 01:00 ص
وزارة التضامن تبدأ غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية الكعبة الشريفة ، صورة ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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وزارة التضامن

حج الجمعيات

شروط حج الجمعيات

خدمات حج الجمعيات

موعد التقديم لحج الجمعيات

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