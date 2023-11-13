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نظر محاكمة 16 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة" خلال ساعات

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 05:00 ص
نظر محاكمة 16 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة" خلال ساعات المستشار حمادة الصاوي
كتب إيهاب المهندس

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تنظرالدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر اليوم، إعادة محاكمة 16 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة"، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين.
 
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
 
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
 
 
 






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