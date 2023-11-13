منتدى القاهرة للتغير المناخى يطلق رحلة بالدراجات الهوائية لقمة المناخ بدبى

كتبت ـ منال العيسوي

أعلن منتدى القاهرة للتغير المناخي والسفارة الألمانية بالقاهرة، انعقاد مؤتمر صحفى الخميس المقبل، بحضور السفير الألمانى لدى القاهرة فرانك هاتمان، لانطلاق رحلة بالدراجات الهوائية وصولا إلى مقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بالمدرسة الألمانية الإنجيلية بالدقي.

وأكد المنتدى فى بيان صادر عنه اليوم، أن فكرة القيام برحلة بالدراجة الهوائية قد بدأها أحد رجال الأعمال المصريين الذين يحملون الجنسيتين المصرية والألمانية بدعم من السفارة الألمانية العام الماضي برحلة من القاهرة الى شرم الشيخ مقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ليرسل رسالة مفادها أن الحكومات وحدها لا يمكن أن تتصدى لقضية التغير المناخي وحماية البيئة، وإنما هى بحاجة إلى دعم ومشاركة الشعوب.

وأكد منتدى القاهرة، أنه تم اعتماد مبادرة " رحلة بالدراجات الهوائية إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ" من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نسخته السابقة في مدينة شرم الشيخ العام الماضي، وهي مبادرة مزدوجة الغرض تركز على الوعي البيئي والاستدامة، وتعزيز النشاط البدني عن طريق ركوب الدراجات الهوائية، حيث يتنقل المشاركون من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ إلى المؤتمر التالي، مما يؤكد الالتزام العالمي بالحفاظ على البيئة والعمل المناخي.

وفي هذا العام تركز مبادرة "رحلة إلى مؤتمر المناخ" على قضية ملحة وهى ندرة المياه، وذلك من خلال شعارها" كل قطرة مياه مهمة".

ومن المقرر أن تبدأ رحلة هذا العام في يوم 20 نوفمبر من مدينة مسقط العمانية وتنتهي يوم 28 نوفمبر في مدينة دبي بدولة الإمارات مقر انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ في نسخته الثامنة والعشرين في يوم 28 نوفمبر، غير أن الرحلة لتنتهي عند هذا الحد، بل سوف يستكمل بعض المشاركين فيها رحلتهم بالدراجات الهوائية إلى مدينة الرياض والمدينة المنورة بالسعودية ويصلون في نهاية الرحلة إلى مدينة شرم الشيخ مقر إنعقاد النسخة السابقة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ السابع والعشرين. وبذلك تكون الرحلة على الدراجات الهوائية قد قطعت مسافة 3500 كليو مترا على مدار 35 يوما، وترمز كل حركة على بدالة الدراجات الهوائية إلى خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر إخضرارا و استدامة وهو الأمر الذي يعكس الجهود الجماعية اللازمة لإحداث تغييرات مؤثرة في كوكبنا.