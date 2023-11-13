اليوم السابع
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ملتزمون بدعم القضية الفلسطينية.. تصريحات عمرو الفقى من أمام معبر رفح.. إنفوجراف

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 05:54 م
ملتزمون بدعم القضية الفلسطينية.. تصريحات عمرو الفقى من أمام معبر رفح.. إنفوجراف

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نظمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة مؤتمرا صحفيا أمام معبر رفح البري، وخلال المؤتمر أكد عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تضامن الشعب المصرى مع الأشقاء فى فلسطين في جميع الظروف.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز تصريحات عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

 
 

•     "المتحدة للخدمات الإعلامية" ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية

 

•   الشعب الفلسطينى واجه ظروفا قاسية بسبب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

 

•   أؤكد تضامن الشعب المصرى مع الأشقاء فى جميع الظروف

 

•   الشركة المتحدة حرصت على نقل جميع الأحداث وأذاعت التغطيات الإخبارية المستمرة على مدار الساعة، لنقل الحقائق والوقف على الأحداث

 

•    عملت قنوات المتحدة على نشر الوعى بعدالة القضية الفلسطينية

وإلقاء الضوء على بطولات وتضحيات الشعب الفلسطينى فى سبيل الدفاع عن أرضه

 

•    عدالة القضية الفلسطينية جزء أصيل من قناعات الشعب المصرى

 

•   قامت مصر بجهود جبارة لنصرة أشقائها فى فلسطين ودعمهم فى الحصول على حقوقهم المشروعة وعلى أرضهم

ورفض سياسات الاحتلال فى التوسع فى بناء المستوطنات وتهجير الفلسطينيين من أرضهم

 

•  لم تتوانى مصر شعبا وحكومة فى الدفاع عن تلك الحقوق فى جميع المحافل الدولية والمناسبات السياسية

 

•  نحن هنا اليوم لدعم وتخفيف الآثار السلبية للحصار المفروض على قطاع غزة لأكثر من 36 يوما

والذى تسبب فى معاناة قاسية فى حصول أهالى القطاع على احتياجاتهم الأساسية

 

•  اليوم أعددنا قافلة معونات بحمولة 150 طنا لدعم أشقائنا فى فلسطين

 

• لا شك أن تخفيف آثار الحصار المفروض على القطاع وفتح ممر مثالى وتقديم المساعدات اللازمة لأهالى القطاع هو أولوية قصوى بالنسبة لمصر

 

•   بذلت القيادة السياسية جهودا ضخمة على مدار الأيام الماضية لضمان استدامة تدفق المساعدات على القطاع، وتذليل كل العقبات التى تحول دون ذلك

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