ووفقا لوسائل إعلام محلية، اليوم، فإن عدد القتلى على أيدي مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" ارتفع بعد هذا الحادث إلى 12 قتيلا من المدنيين خلال 5 أيام فقط في منطقة "توندولي" بجنوب إقليم "إيرومو" في مقاطعة "إيتوري".

ونقلت عن مصادر محلية قولها إن المتمردين شنوا هجومهم ظهر يوم الجمعة الماضية على قرية "بنيالي تشابي"؛ مما أسفر عن إصابة شخص بالرصاص وتوفي متأثرا بإصابته فيما احتجزوا 15 شخصا كرهائن قبل أن يحرقوا سبعة منازل .

من جانبهم، ناشد سكان قرية "بنيالي تشابي" الجيشين الكونغولي والأوغندي، اللذين ينفذان عمليات مشتركة لملاحقة متمردي "القوات الديمقراطية المتحالفة" في مقاطعة "إيتوري"، بتوجيه عملياتهما العسكرية إلى منطقة "تشابي" من أجل حمايتهم من المليشيات.

وفي سياق متصل، دعا الجنرال، كريستيان تشيويوي، رئيس أركان جيش الكونغو الديمقراطية، الجنود المشاركين في العمليات العسكرية على الجبهات في مقاطعة "كيفو الشمالية" بإظهار المزيد من الانضباط.

وتأتي دعوة رئيس أركان الجيش الكونغولي عقب الهدوء النسبي الذي ساد جميع الخطوط الأمامية لجبهات القتال مع حركة "23 مارس" المتمردة في أقاليم "ماسيسي" و"روتشورو" و"نيراجونجو" بمقاطعة "كيفو الشمالية".