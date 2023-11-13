مدير عمليات التحالف الوطنى: أكثر من 800 شاحنة مساعدات عبرت لغزة منذ الأزمة

كتب محمد شعلان

أكد عمرو مجدي مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي، أن قافلة الشاحنة الثانية التي تحمل مساعدات لأهالي غزة هي جسر ممتد ويستقبلون يوميا عشرات الشاحنات التى تحمل مساعدات متنوعة، مشيرا إلى أن قافلة اليوم تحتوي على شاحنات من الشركة المتحدة بالإضافة إلى شاحنات مؤسسة حياة كريمة ومؤسسات أخرى من التحالف الوطني.

وأشاد عمرو مجدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على قناة الأولى، أن زيارة وفد الشركة المتحدة لمعبر رفح ومستشفى العريش زيارة مميزة، موضحا أن مصابي غزة دائما ما يتحدثوا عن أن أهم الأمور بالنسبة لهم شعورهم بأنهم في بلادهم، قائلا: "المصابين منذ وصولهم يتلقوا زيارة من أكثر من جهة ويتلقوا هدايا والرعاية الكاملة لحين انتهاء الازمة".

وتابع: مصابو غزة يشعرون أن مصر البلد الوحيد اللي شايله همهم وهم القضية الفلسطينية، والجسر الاغاثي منطلق من 4 نوفمبر وإجمالي ما وصل منذ بداية الازمة وصول ما يقرب من 400 شاحنة من الشاحنات المحملة بالمساعدات من مؤسسات المجتمع المدني المصري"، لافتا إلى أن ما نفذ من مصر وغيرها من الدول اكثر من 800 شاحنة.