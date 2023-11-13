طائرات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل فسفورية فى محيط مستشفى القدس بغزة

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل فسفورية كثيفة، الليلة، على محيط مستشفى القدس غرب غزة.

من جانبه قال الدكتور عبد الجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطينى، إن مستشفيات شمال غزة توقفت معظمها عن الخدمة، لعدم وجود وقود ومستلزمات طبية وأدوية ومسكنات، بسبب وجود حصار خانق على هذه المستشفيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الكميات الخاصة بالمساعدات الطبية التى تدخل لا تكفى من أجل إنقاذ المصابين جراء القصف الإسرائيلى، وتوقفت الخدمات بالكامل فى مستشفى القدس، ونرح نحو 14 ألفا من السكان وتبقى نحو 300 من الطاقم الطبى ينتظر ممرا آمنا.

من ناحية أخرى، قالت منظمة الصحة العالمية، إن مستشفى الشفاء توقف عن العمل" وأكد تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنه "بعد ثلاثة أيام بدون كهرباء وماء، أصبح الوضع قاتماً وخطيراً"