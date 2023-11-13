شاهد.. جولة وفد الشركة المتحدة لزيارة المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش

زار وفد إعلامى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، مستشفى العريش العام، حيث تفقد الوفد المستشفى وزار المصابين الفلسطينيين للاطمئنان عليهم، وحرصوا على التحدث معهم.
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (1)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (2)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (4)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (5)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (6)
وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قافلة إغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينين فى قطاع غزة، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للشركة من خلال المشاركة فى الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة. وضمت قافلة الشركة المتحدة المتجهه لميناء رفح البرى، 6 شاحنات محملة بـ 150 طن موادة غذائية ومياه لدعم الأشقاء الفلسطينيين، فى ظل الاحتياج الملح للمياه والمواعد الغذائية بقطاع غزة فى هذه الفترة.
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (9)
وتزينت شاحنات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأعلام مصر وفلسطين، تعبيرا عن الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينين، وحملت لافتات كبيرة بعلم فلسطين مكتوب عليها "يد بيد مع أهلنا فى فلسطين" تعبيرا عن الدعم الكامل والوقف بجانب الأشقاء الفلسطينيين.
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (10)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (11)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (12)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (13)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (14)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (15)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (16)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (17)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (18)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (19)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (20)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (21)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (22)
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