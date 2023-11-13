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رعدية وتمتد للقاهرة.. الأرصاد تكشف خرائط وأماكن الأمطار المتوقعة بكل الأنحاء

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 10:51 ص
رعدية وتمتد للقاهرة.. الأرصاد تكشف خرائط وأماكن الأمطار المتوقعة بكل الأنحاء حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خرائط وأماكن الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم الإثنين، حيث تتعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا .
 
وينشر "اليوم السابع" خرائط وأماكن الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم، كما يلى : 
 
-  استمرار سقوط الأمطار على بعض مناطق من الجمهورية 
 
- توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى.
 
-  تمتد الأمطار لتكون خفيفة ورعدية أحيانآ لمناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.
 
وكشفت هيئة الأرصاد عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم لتسجل القاهرة الكبري والوجه البحرى 28 درجة مئوية والسواحل الشمالية 26 درجة مئوية، وجنوب سيناء 32 درجة مئوية، وشمال الصعيد 30 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 34 درجة مئوية 
 
ويشهد اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
 
 
 






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