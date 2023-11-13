رئيس النواب يرفع الجلسة العامة ويدعو المجلس للانعقاد الأحد القادم

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم، وذلك بعد الموافقة علي 3 اتفاقيات دولية وتشريعان هامان، مع الدعوة إلي جلسة لاحقة في تمام الحادية عشر يوم الأحد القادم الموافق 19 نوفمبر الجاري.

وشملت التشريعات، التي أقرها المجلس النيابي اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، الذي يعد نقله نوعية، واستكمالا لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له ولتشجيع الرغبة في كفالة الصغار في ضوء الامتيازات الممنوحة الأم الكافلة أو الحاضنة وسيسهم في الحد من الجرائم التي قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.

يأتي ذلك إلي جانب الموافقة النهائية علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذي يأتى فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو وضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، ودفع عملية التنمية الاقتصادية.

ويهدف المشروع إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).

وشهدت الجلسة اقرار 3 اتفاقيات، ممثلة في قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2023 بشأن الموافقة علي الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقيه بازل، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة 10 مليون دولار كندى، قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر وجمهورية البرازيل بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبى على الأرباح الناتجة من النقل الجوى الموقعة بتاريخ 9 /5/2023.