حبس مالك شركة وشخص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بمدينة نصر

قررت نيابة أول مدينة نصر، حبس مالك شركة وشخص أخر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى، واعترف المتهمان بالاتجار فى النقد الأجنبى وتغيير العملات الأجنبية بعملات محلية، حيث يتواصلا مع عملائهما عبر تطبيق "واتس اب" للتقابل معهما.

وكشفت التحقيقات عن ضبط (مالك شركة ، وآخر - مقيمان بمحافظة الجيزة) حال استقلالهما سيارة " قيادة وملك الثانى" بدائرة القسم، وبحوزة مالك الشركة (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- هاتف محمول).

بمواجهتهما اعترف مالك الشركة بمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود معاملات لاستبدال العملة بينه وبين عملائه على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى، كما تبين أن المتهم الثانى يعمل محاسب بالشركة ملك الأول وإقتصار دوره على توصيله بالسيارة قيادته.