اليوم السابع
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الإثنين، 13 نوفمبر 2023 04:03 ص
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تعرف على سيارات النقل الأكثر ترخيصا خلال أكتوبر 2023

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 04:00 ص
تعرف على سيارات النقل الأكثر ترخيصا خلال أكتوبر 2023 صورة أرشيفية للسيارات
كتبت : أماني سمير

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ذكر أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتامين الاجباري أن سيارات النقل الإجمالي التي تم ترخيصها خلال اكتوبر 2023  قد بلغ عددها حوالي 1531سيارة.
 
جاء من بينها 18سيارة نقل موديل 2020 و73 سيارة نقل موديل 2021 و276موديل 2022 و 401 سيارة نقل موديل 2023 و 763 سيارة موديل 2024 .
 
أما سيارات النقل من حيث نوع الوقود فقد أوضح التقرير أنها سجلت ترخيص وتأمين حوالي 1207 سيارات من بينها 19سيارة نقل موديل 2020 و52 سيارة نقل موديل 2021 و203موديل 2022 و 358سيارة نقل موديل 2023 و 575 سيارة موديل 2024 .
 






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