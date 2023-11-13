اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 نوفمبر 2023 02:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 02:00 ص
تعرف على الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة السياحة فى مصر
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتيح الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة للمتعاملين معها مجموعة من الخدمات نستعرضها في السطور التالية..
 
    * استخراج ترخيص شركة سياحة.  
    * استخراج ترخيص إنشاء فرع لشركة سياحة.
    * تعديل بيانات ترخيص شركة سياحة أو فرع.
    * بدل فاقد/ تالف لترخيص شركة سياحة أو فرع.
    * استخراج صورة طبق الأصل من ترخيص شركة سياحة أو فرع.
    * إيقاف مؤقت لنشاط شركة سياحة أو فرع.
    * إنهاء ترخيص شركة سياحة أو فرع.
    * تقديم إخطار بالبرامج السياحية الخاصة بالأفواج القادمة إلى مصر.
    * تقديم إخطار ببيانات السائحين الوافدين عن طريق شركة السياحة.
    * الموافقة على إصدار مطبوعات/ نشرات/ أدلة سياحية.
    * تقديم إخطار كشوف الخدمات الشهرية.
    * تسجيل بيانات العاملين بشركة السياحة.
    * الموافقة على إصدار تصاريح المنافذ لمندوبي شركة السياحة.
    * الموافقة على إصدار تصريح بعمل أجانب في شركة السياحة.
    * استخراج شهادات الخبرة للعاملين بشركة السياحة.
    * تقديم إخطار بإخلاء طرف العاملين بشركة السياحة.






السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة