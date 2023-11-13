تصعيد على الحدود اللبنانية الجنوبية وقصف إسرائيلي مكثف لبلدات الجنوب

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شهدت البلدات الحدودية الجنوبية بلبنان تصعيدا عسكريا غير مسبوق على طول الشريط الحدودي مع إسرائيل، حيث نفذ الجانب اللبناني عمليات قصف مكثفة لأهداف إسرائيلية، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا غير مسبوق بكافة القطاعات الثلاث في الجنوب الشرقي والغربي والأوسط.

واستهدف الجانب اللبناني بالأسلحة تجمعا لجنود اسرائيليين في مثلث الطيحات رويسة العاصي في القطاع الشرقي، فيما استهدف ‏قوة لوجستية وجرافة بثكنة دوفيف بالصواريخ الموجهة.

وقصف الجانب اللبناني أيضا ثكنة زرعيت العسكرية الإسرائيلية بقذائف المدفعية، كما استهدف تجمعاً لمشاة بالجيش الإسرائيلي في بركة ريشا بالأسلحة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا وبالمسيرات لأهداف بنطاق بلدات مرجعيون وبليدا وعيترون وميس الجبل والناقورة وعينا الشعب وطير حرفا واللبونة والخيام وغيرها من المناطق.

ووصل القصف الإسرائيلي إلى نطاق أوسع من المناطق التي تم استهدافها على مدار الأسابيع الماضية.