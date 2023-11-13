تركيب 99 ألفا و715 عدادًا كوديًا بكهرباء مصر العليا للمخالفين

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أن إجمالي عدد العدادات مسبقة الدفع على الشبكة الكهربائية خلال العام المالى 2022/2023 بنطاق الشركة بلغ مليونا و369 ألف عداد بنسبة تطور بلغت 24.7% عن العام السابق.

و أوضح صدقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشركة نفذت طلبات التحويل من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإليكترونية بإجمالي 99 ألفا و715 عدادًا خلال عام 2022/2023 ، موضحا أنه تم إنشاء عدد (13) مركز شحن جديد لتلبية احتياجات المواطنين.

وتابع صدقى أن إجمالى ما تم تحصيله من محاضر سرقات التيار الكهربائي بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء بلغ 378 مليون و 200 الف جنيه ، موضحا أنه لا تهاون في حق الدولة ليتمكن قطاع الكهرباء من الاستمرار في أعمال التطوير التى تتم بالشبكة.

وقال صدقى أنه تم تـحـريـر 62586 محضر سرقة تيار بواسطة حق الضبطية القضائية و تحصيل 60271 محضرا بنسبة 96.30% من المحاضر المحررة. بإجمالي كمية قدرها 46.0 مليون ك.و.س. بقيمة 137,3 مليون جنيه ، لافتا إلى أنه تم تحرير 278528 محضرا بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء تم تحصيل 254927 محضرا بنسبة 91.53% من المحاضر المحررة بإجمالي كمية قدرها 81.3 مليون ك.و.س. وقيمة 240.9 مليون جنيه.